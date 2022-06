Une odeur flatteuse s’échappe de la grande casserole dont la ministre Christie Morreale soulève le couvercle. "Champignons, persil, ail" , lui indique Kaliopi Kambouris, qui s’affaire à réchauffer le potage prévu pour 10 heures… Nous sommes à l’école communale La Marelle, à Farciennes, où, depuis un an, l’on propose aux 220 enfants du primaire un potage au moment de la collation, deux fois par semaine. Mardi dernier, la ministre wallonne de la Santé et de l’Égalité des chances est venue se rendre compte de l’efficacité de ce projet dans l’une des 23 écoles wallonnes concernées. Et l’expérience, lancée il y a deux ans, s’est conclue par une "évaluation extrêmement positive" , révèle-t-elle. L’initiative sera dès lors amplifiée.