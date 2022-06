Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on a chez soi ? Le projet de la talent matching night est parti de ce constat. En janvier, malgré un contexte sanitaire incertain, une première édition de ce speed-dating du recrutement dans le secteur numérique a vu le jour à l’initiative de l’espace de coworking Digital Station et de la structure Charleroi Entreprendre. "Nous sommes partis de nos acquis, c’est-à-dire notre infrastructure, notre écosystème local, notre expertise et nos contacts avec les opérateurs de formation de Charleroi. L’idée, c’était de permettre aux apprenants en formation de pouvoir postuler en direct pour des stages et des emplois vacants", rapporte Bernard Hansen, communauty builder de Digital Station.