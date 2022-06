A l'échevinat des Sports et de la Jeunesse on a concocté un programme sportif et de loisir pour un été rempli. Entre les premières éditions, les nouvelles éditions, les tournois et les stages, il n'y aura pas de vacances pour le sport et les loisirs à Charleroi!

Parmi les nouveautés 2022, il est à noter à l'agenda le premier Festival "Young Fest 2022", un tout nouveau festival carolo dédié aux jeunes de 12 à 26 ans et au secteur jeunesse de la région de Charleroi. Le festival s'invitera sur la place de la Digue ce 24 juin 2022 de 14h à 1h. "Dès le début de ma mandature, j'ai réalisé qu'il n'existait pas ou plus d'événement structurant rassemblant les secteurs de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse dans leur globalité. Un projet commun", explique Karim Chaïbaï, échevin des Sports et de la Jeunesse. Et de poursuivre "C'est pourquoi j'ai fait appel au Centre Ener'J, en partenariat étroit avec notre Service Jeunesse pour coordonner cette grande journée dédiée à la Jeunesse Carolo. Une journée pensée pour et surtout avec les jeunes fréquentant les structures participantes. Notre objectif est double : fédérer les forces vives et remettre les jeunes au centre d'un grand projet soutenu par la Ville de Charleroi." Durant cette journée festive, une trentaine d'organismes du secteur jeunesse se rassembleront afin d'offrir aux jeunes une série d'activités culturelles et des événements musicaux, sportifs et artistiques. Au programme : concerts, scène ouverte, skate park, fanfares itinérantes, panna soccer, graff, cirque, danses, multisports et plein d'autres activités pour le jeune public. La Ville de Charleroi et le Centre Ener'J sont à la manœuvre pour coordonner cette initiative.

A Côté des nouveautés, il y a les traditionnels stages sportifs dont certains sont gratuits.

Un premier stage, destiné aux 5-7 ans se déroulera du 4 au 8 juillet au centre sportif de Lodelinsart sur le thème multisport et vélo. Le prix est de 50 euros la semaine.

Le deuxième stage est lui destiné aux 8-12 ans et se déroulera du 16 au 19 août au complexe Sport pour tous à Marchienne-au-Pont. Le prix est de 40 euros la semaine.

Depuis deux ans des stages gratuits sont organisés en partenariat avec les clubs carolos. 80 stages ont déjà été proposés aux enfants, permettant d'atteindre un objectif social en collaboration avec nos cercles sportifs. Les stages suivants s'ajoutent pour cet été, mais la liste n'est pas définitive. Une communication ultérieure viendra sceller le programme définitif et apportera les informations complémentaires pour l'inscription.

Du 25 au 29 juillet 2022 : Charleroi Badminton club.

Août 2022 (à préciser).: RFC Gilly (football).

Du 08 au 12 août 2022 : Sei Paï Karaté Belli (Ransart).

Du 16 au 19 août 2022 : RES Roux (football).

Du 16 au 19 août 2022 .• Jumet Sport (football).

Du 16 au 19 août 2022 : AFM Charleroi (futsal).

Du 22 au 26 août 2022 : Mont-sur-Marchienne Collège (football).

Si le sport est à l'honneur, il est aussi proposé des activités à faire en famille comme le cinéma en plein air en collaboration avec le Service Cinéma de la Province de Hainaut, la Sambrienne, le CPAS et une foule de partenaires socio-culturels de Charleroi.

La volonté de cette deuxième édition est toujours d'organiser des séances gratuites de cinéma en plein air, ainsi qu'un grand nombre d'activités ludiques et informatives au cœur même des quartiers généralement peu desservis par des activités socio-culturelles.

"Fort de notre expérience de 2021 qui a remporté un vif succès, nous avons décidé de remettre le couvert cet été pour permettre aux jeunes et à leurs familles vivant dans différents quartier répartis sur les cinq Districts carolos, d'avoir accès à des activités ludiques et culturelles de qualité sur le pas de leur porte", explique Karim Chaïbaï.

Les projections commenceront dès la tombée du jour, autour de 21 h30 /22hOO.

Mais déjà à partir de 18h00, des activités ludiques et musicales seront proposées par des associations de quartier et des Maisons de Jeunes locales.

Au programme :

06 juillet 2022 : MARCINELLE - CITÉ PARC (Avenue du Chili) - Film POURRIS GÂTÉS avec Gérard Jugnot & Camille Lou

13 juillet 2022 : MARCHIENNE - SQUARE DE LA CITÉ DE L'EUROPE (Avenue de l'Europe, 4) - Film : ATTENTION AU DÉPART ! avec André Dussollier & Jérôme Commandeur

17 août 2022 : CHARLEROI - PARC LAMBERT (à côté de la Résidence Brichart) - Film : SI ON CHANTAIT avec Artus, Alice Pol & Clovis Cornillac

22 août 2022 : MONTIGNIES/SUR/SAMBRE - PLAINE FACE A LA CRÈCHE EMILE IDÉE (Avenue de la crèche, 13) - Film : TOUS EN SCÈNE 2 avec Elodie Martelet, Camille Combal & Jennifer

24 août 2022 : JUMET HAMENDES - COMITÉ SOLIDARITÉ JEUNESSE DANS LE SOILIDARITY SQUARE (Rue Deterville, 4) Film : RON DÉBLOQUE de Sarah Smith & Jean-Philippe Vine Infos : www.charleroi.be - Service Jeunesse 071/862277 info .jeunesse@charleroi.be

La District Cup fait aussi son grand retour cet été. En 2021, la District cup avait pu passer entre les gouttes des différents protocoles covid-19 pour proposer un tournoi de minifoot et tous ses à-côtés sportifs et ludiques, qui avaient attiré pas moins de 800 jeunes. Cette année, les quartiers vivront à nouveau au rythme du sport lors de quatre évènements du 9 au 27 juillet, avant la grande finale sur les terrains de Garrincha, le samedi 30 juillet. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, les châteaux gonflables, animations vélo, pana soccer, jeux anciens et en bois, etc. seront toujours présents pour le plaisir de toutes les catégories d'âges. Le tout encore et toujours entièrement gratuit.

Le tournoi conserve la même formule avec deux catégories mixtes ouvertes à tous : les 12-15 ans et les 16-21 ans. Il y aura toujours une phase éliminatoire par district les deux vainqueurs de district de chaque catégorie iront représenter leur district et leur quartier, chez Garrincha, le 30 juillet, lors de la grande finale. De quoi peut-être ravir le titre au District Centre qui a tout remporté en 2021. Des goodies et autres collations seront offerts aux jeunes participants. Il y en aura pour tout le monde sachant que les activités annexes sont toujours de la partie. "L'égalité par le sport, la gratuité et l'accessibilité de l'activité physique au cœur même des quartiers contribuent à l'amélioration de la cohésion sociale, principal objectif de cette Charleroi District cup. Je suis très heureux que cet événement ai pris cette ampleur", commente l'échevin des Sports et de la Jeunesse, Karim Chaïbaï.

En pratique :

L'inscription gratuite est ouverte aux filles et garçons de 12 à 21 ans, selon deux catégories : 12-15 ans et 16-21 ans. Les autres activités sont libres.

Les équipes devront être composées de maximum 8 joueurs (matches 5 contre 5) et seront inscrites par le responsable d'équipe soit via l'e-mail districtcup@charleroilbe , par téléphone au 0495/910.154. Une page Facebook a été égalernent créée.

Les joueurs ne peuvent jouer que dans un seul district. A noter que cette année, les tournois sont concentrés sur le mois de juillet et que l'on peut jouer autant la semaine que le samedi. Les dates (rendez-vous à chaque fois à 14h):

Samedi 09/07- District Sud : Marcinelle, Cité Parc, rue André Renard

Mercredi 13/07 - District Centre : Dampremy, rue Decoux/ rue Wauters

Samedi 16/07 - District Nord : Gosselies, Cité Hubinon, rue des Callières

Jeudi 21/07 - District Ouest : Marchienne, Cité Matadi, rue des Carrières

Mercredi 27/07 - District Est : Carrières Gilly, Cité Rambulant, rue Brasserie Gillieaux

Samedi 30/07- Finale à Garrincha, chaussée de Bruxelles, 100 à Dampremy

La Fête du sport débarque !

La première édition de la Fête du Sport se déroulera le 4 septembre prochain au Centre de Loisirs de Lodelinsart. Organisée par le Service des Sports de la Ville de Charleroi et l'ASBL Parc des Sports, cette fête du Sport est ouverte à toute et tous dans un esprit de partage et de convivialité et a pour ambition de fédérer l'ensemble des Carolos autour des bienfaits de la pratique sportive. Que l'on soit professionnel ou amateur, simple pratiquant du dimanche ou amoureux du sport, cette manifestation permettra de s'essayer à de nouvelles pratiques, de découvrir des sports, d'assister à des exhibitions ou encore de rencontrer des athlètes de haut niveau : le tout gratuitement.

La Fête du sport est un événement ouvert à tous, c'est une main tendue à toutes celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer une activité physique. Plusieurs centaines de personnes y sont attendues. "Le sport est un outil d'intégration et de vivre ensemble et il permet également la cohésion et la création dè lien social, parfois entre des individus qui ne se seraient jamais rencontrés sans lui. Ses bienfaits et vertus sont incontestables, le sport s'adresse aux jeunes et aux seniors, aux femmes et aux hommes, aux familles, etc., sans question d'âge ni de statut. La fête du sport, c'est réunir l'ensemble des Carolos, les mettre en mouvement et susciter en eux l'envie de pratiquer une activité physique et sportive", explique l'échevin des Sports, Karim Chaïbaï. Cela tombe bien à Charleroi, les possibilités de pratiquer des sports sont nombreuses et bien réparties au sein du territoire de la Ville. Les clubs bénéficieront d'une vitrine importante pour mettre en avant leur projet et aller chercher de nouveaux adhérents en présentant leur sport en dehors des murs d'un complexe sportif ou d'un stade. Pour que celles et ceux qui le souhaitent, puissent découvrir et tester de nouvelles pratiques.

Des partenariats autour du basket fructueux pour les Carolos

Tout le monde l'aura constaté, cette année, le basket est particulièrement mis à l'honneur à Charleroi. Après la "Sky league", tournoi de 3x3 qui a aussi donné sa part de visibilité à l'art urbain durant tout le mois de mai, deux événements majeurs viendront animer l'été autour de la balle orange avec des partenaires spécialisés en la matière : la Summer league et le Crelan 3x3.

Depuis quelques saisons et il organisé par une figure du basket carolo : Serge Yanga. "Cette formule est prévue afin de permettre à tous ceux qui veulent se préparer à la reprise. de la saison dès le mois de juillet, de pouvoir augmenter progressivement l'intensité de leur programme", explique-t-il.

En effet, la saison de basket se terminant en mai, les joueurs les plus mordus peuvent déjà affronter un certain niveau de basket durant le mois de juillet grâce à ce tournoi qui devient un incontournable de nos étés.

Infos et inscriptions : www.addicted2basketball.be .

Crelan 3x3 masters

Une étape du Crelan Masters, le plus grand tournoi de Belgique, sur la Place Verte de Charleroi le 24 Juillet ! Le 3X3 est une nouvelle discipline olympique, variante du Basket-Ball, qui se veut plus dynamique et plus spectaculaire. Organisé durant tout le mois de Juillet, dans les plus grandes villes de Belgique, le Crelan Masters se compose de 10 étapes qualificatives (5 en Wallonie et 5 en Flandre) avant la grande finale nationale organisée le 30 & 31 Juillet à Bruxelles. Il s'adresse aux jeunes et moins jeunes qui aiment le Basket-Ball. Ce tournoi est ouvert aux catégories suivantes : U13-U15-U18-U23 et adultes. Les équipes Carolo bénéficient d'un tarif réduit pour l'inscription (20€/équipe). Demandez votre code de réduction à l'adresse Sports@charleroi.be