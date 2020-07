Pas de ducasse à Wayaux, Frasnes, Rèves, Villers-Perwin ou Mellet : les festivités, et les activités en lien (joggings, loges foraines, jubilaires) sont annulées pour 2020.

"Si nous étions enthousiastes et optimistes en juin et début juillet, il est difficile aujourd’hui de maintenir l’organisation de ces événements", regrette la commune des Bons Villers dans une communication : au cours de réunions depuis le 10 juin, ils planchaient avec les comités de fêtes sur des projets de festivités repensés pour le covid.

"En cette fin de mois de juillet, le nombre de contaminations par le COVID-19 repart dangereusement à la hausse et une deuxième vague est possible si aucune mesure n’est prise pour ralentir la propagation du virus. La Commune et les associations ne souhaitent pas participer à une éventuelle flambée du nombre de cas qui pourrait mener à un confinement local de notre commune ou un confinement national. Même si les différentes activités avaient toutes été concertées et mûrement réfléchies pour présenter un risque sanitaire minimal, il convient aujourd’hui de redoubler de prudence. Rassemblés ce 28 juillet, la Commune des Bons Villers et les comités des fêtes des différents villages ont décidé, de manière unanime, d’annuler toutes les fêtes de village prévues sur le territoire des Bons Villers en 2020."