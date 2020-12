Dylan, à peine la vingtaine, a déjà été condamné en 2017 pour recel et association de malfaiteurs. Il a écopé d’une lourde peine de 30 mois de prison avec un sursis de 5 ans. En récidive, Dylan comparaît ce mardi devant le juge Davio pour un nouveau recel.

Durant la nuit du 12 au 13 novembre 2017, Régis et Audrey sont victimes d’un "vol garage". Des suspects sont parvenus à leur dérober deux véhicules, dont une Skoda Octavia. Quelques jours plus tard, la police parvient à mettre la main sur ce véhicule volé. Dylan se trouve au volant en compagnie d’un ami. Il est interpellé après avoir tenté de semer les flics. "J’étais en déchéance du permis de conduire. Quand j’ai vu la police, j’ai pris peur avant de me ranger sur le côté", explique le jeune conducteur.

Pour le parquet, Dylan n’a pas tenté de semer la police à cause de son permis de conduire, mais à cause de la provenance du véhicule. Pour la substitut Broucke, Dylan savait que le véhicule était volé. Mais ce dernier affirme n’avoir pas eu connaissance de ce "détail". "Un ami m’a donné les clés pour aller chercher quelqu’un et mettre de l’essence. Je ne suis pas censé savoir qu’il est volé. Ça faisait à peine un quart d’heure que j’avais la voiture."

En recherche d’emploi, Dylan risque une peine de 8 mois de prison requise par le ministère public. Compte tenu de la situation professionnelle de Dylan, une peine de travail est également requise avec les mois de prison. Jugement attendu le 5 janvier prochain.