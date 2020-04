En l’espace de trois jours, Dylan n’a pas respecté les mesures de confinement. Il s’est même permis de menacer un policier sur Facebook.

Dylan ne semble pas avoir pris conscience de l’importance du respect des mesures gouvernementales pour lutter au mieux contre le Covid-19. D’ailleurs, lui-même déclare à la police "n’avoir rien à foutre de tout ça et de l’épidémie." Le 11 avril dernier, à 17h35, la police est requise à Manage, devant une station essence. Sur place, plusieurs personnes sont réunies pour boire, dont Dylan. Alors que les agents tentent de donner une leçon, Dylan s’énerve et précise "que s’il chope le Coronavirus, ce sera uniquement lui le responsable."

Interpellé et emmené en cellule, Dylan s’énerve et se casse même la main, après avoir frappé dans le mur. Quand il sort et reçoit le bulletin de virement de l’amende, Dylan déchire le papier sous les yeux désabusés des policiers. Le lendemain, Dylan est de nouveau contrôlé à deux reprises sur la voie publique, en compagnie de copains. Dylan persévère et boucle la boucle de ses infractions en menaçant sur Facebook l’un des policiers dont il donne l’identité, lui promettant de lui faire la peau. Son interpellation est sollicitée par le magistrat instructeur. La police va cueillir Dylan à son domicile, et ce dernier se trouve encore avec un copain.

Le parquet a requis une peine de 2 ans de prison ferme, pour sanctionner ce comportement désagréable et ce manque de respect de l’autorité. Jugement, le 27 mai.