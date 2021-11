Des faits ignobles, inqualifiables. Les superlatifs ne manquent décidément pas lorsqu’une femme est victime d’un viol. Ce lundi après-midi, Dylan, bientôt 24 ans, a comparu devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Ce dernier est en aveux d’avoir sexuellement abusé de sa belle-sœur, alors que cette dernière dormait aux côtés du demi-frère de Dylan et compagnon de cette dernière…

Les faits se sont produits après une soirée où le rosé a coulé à flots, devant un match de football en juin dernier. La victime et son compagnon devaient surveiller Dylan, décrit comme turbulent et capable de créer des problèmes. Dylan, lui, consomme de l’alcool, mais pas que puisqu’on retrouve dans son analyse sanguine des traces de THC et de cocaïne.

C’est lorsque tout le monde s’en va se coucher que Dylan décide de passer à l’acte et de violer sa belle-sœur pendant son sommeil… Juste après, Dylan agresse son demi-frère (réveillé par la victime), armé d’un couteau de cuisine jusqu’à l’intervention policière qui ne sera pas de tout repos puisque le jeune violeur ne facilite pas la tâche des policiers pour être emmené au poste de police.

Il n’y a pas de mots, ni d'excuses, pour justifier pareil acte. Mais le jeune homme ose tout de même rejeter la faute sur la victime en prétendant avoir été provoqué par cette dernière… Face à ce type de comportement, le substitut Bury n’a pas d‘autres choix que de requérir une peine de minimum 4 ans de prison, sans s’opposer à une mesure de faveur.

La défense fait le choix d’un sursis probatoire, pour encadrer au mieux le jeune homme afin d’éviter une éventuelle récidive. Jugement dans deux semaines.

* Si vous êtes confrontés à des violences sexuelles, voici une liste de numéros utiles : le 112, numéro d’urgence unique pour joindre la police ou les services médicaux.

Le 0800 98 100, numéro gratuit géré par SOS Viol, qui offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.