Les vacances de Carnaval seront mises à profit pour réaliser diverses interventions sur l’autoroute E420/A54 entre Jumet et Thiméon dans les deux sens de la circulation : des travaux préparatoires à un futur chantier de réhabilitation de l’E420/A54 seront effectués ainsi qu’une modernisation de l’éclairage dans le cadre du Plan Lumières 4.0, annonce la Sofico.

Des travaux auront lieu sur la A54 à partir du 27 février. Ils se feront au niveau de la berme centrale, impactant la circulation dans les deux sens.

Il s'agit de préparer un chantier plus conséquent, à venir "prochainement", entre Gosselies et Petit-Roeulx, direction Nivelles. La végétation sera entretenue et un passage en berme centrale sera préparer pour s'assurer que le moment venu, la circulation puisse continuer en deux fois deux bandes durant le chantier.

L'éclairage sera aussi revu, pour installer des nouveaux poteaux, câbles et luminaires entre Jumet et Gosselies (3 km environ).

Par conséquent, les conditions de circulation sur la A54 seront revues: