Deux mille cinq cents points lumineux remplacés chaque année dans le cadre d’un programme d’investissement décennal : c’est le cap que le collège communal de Charleroi s’est fixé pour le renouvellement complet de l’éclairage public.

Ce programme va connaître une nouvelle phase cet été avec l’ouverture en août d’un chantier de remplacement de 889 points lumineux par du Led. Coût de l’opération : 311 477 €.

"Cette phase concerne des voiries dans chacun des cinq districts à Gosselies, Gilly, Charleroi, Couillet, Dampremy, Goutroux, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont et Marcinelle, elle doit se terminer au début 2021. Objectif : améliorer la qualité de ville et dégager des économies récurrentes sur les dépenses d’énergie. Le remplacement permettra une réduction de la consommation d’environ 60 %, ce qui représente une diminution de l’empreinte écologique de l’ordre de 2 252 tonnes de CO 2 , et un gain de 174 221 € chaque année sur la facture d’électricité", indique l’échevin C + en charge de la Voirie et des Travaux à Charleroi, Éric Goffart.

La Ville prévoit un investissement d’un million d’€ par an pour soutenir le financement de ce programme. De son côté, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, Ores investira 350 000 € par an, dans le cadre de son obligation de service public (OSP) liée à l’entretien de l’éclairage public communal.