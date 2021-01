« Les dons ont été très nombreux » précise Cécile Brice, coprésidente Ecolo Courcelles. « C’est encourageant de voir une telle solidarité dans la commune ». Les écologistes confectionnent ensuite des colis de première nécessité qu’elles transmettent à différentes structures en charge de l’aide aux plus démunis. Parmi elles, le Relais Santé de Charleroi ou encore les asbl le Triangle et l’Entraide de Courcelles, qui se chargeront de les distribuer.

L'augmentation du nombre de personnes en situation de grande pauvreté est malheureusement l'une des conséquences de cette crise sanitaire, sociale et économique. Une situation préoccupante qui nécessite une réponse urgente, pour Ecolo. « Avec les températures que nous rencontrons en ce moment, et pour les jours à venir, il est urgent d’agir et de venir en aide aux personnes sans-abris » déclare Carole Jacobs, conseillère communale dans la commune.

Entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020, 23 personnes sont décédées dans les rues de Charleroi. Ils étaient 17 en 2018 et 18 en 2019.