Le climat n’a pas épargné certaines des 30 communes de la zone Charleroi Métropole l’été dernier : à Roselies (Aiseau-Presles), l’eau est montée à près de deux mètres dans la rue Lambot où une centaine de familles ont été sinistrées. Six mois plus tard, un tiers d’entre elles n’ont toujours pas retrouvé leur maison. Bouffioulx, Acoz, Lompret, Hantes-Wihéries, Ham-sur-Heure notamment ont connu des inondations spectaculaires, tribut des dérèglements dont la récurrence ne fait plus aucun doute.

Comme l’a rappelé Robin Glineur, coprésident de la régionale Ecolo avec Julien Lechat, la plantation de haies sur le territoire répond à un triple objectif : servir de remparts naturels aux ruissellements d’eau et de boues, offrir des îlots de fraîcheur en période de canicule, interagir avec les écosystèmes locaux pour maintenir la biodiversité. Dans le même esprit, des programmes politiques invitent les communes à se doter de plans d’action pour réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.

Pour mieux coordonner ces efforts à l’échelle supracommunale, le député wallon Ecolo Christophe Clersy propose de doter Charleroi Métropole d’un comité Climat, chargé de faire de la zone un territoire zéro carbone. "Aujourd’hui, le Climat est devenu une question de sécurité nationale. Nous pensons que Charleroi doit avoir l’ambition d’être à l’avant-garde, c’est notre vœu pour 2022." Car comme le souligne le député, atteindre la neutralité carbone en 2050 et diminuer la production des gaz à effets de serre de 55 % en 2020 impose de passer des ambitions aux actes. "Il faut accélérer la transition, les collectivités locales ont un rôle primordial à jouer." La création d’un comité Climat vise à mieux concerter les mesures, à les concilier pour une efficacité accrue, et à impliquer chaque acteur au résultat collectif, par un suivi régulier de l’évolution des résultats avec un rôle de sensibilisation, mais aussi de recherche de subsides et de moyens d’action.

C’est au sein de la conférence des bourgmestres que préside Paul Furlan qu’un tel outil a sa place. Il reste à le concrétiser.