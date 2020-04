Le centre culturel finissait sa saison plus tôt afin de réaliser des travaux d'agrandissement.

A l'Eden, même si exceptionnellement la saison devait s'arrêter le 5 avril pour commencer les travaux d'agrandissement au "5" (bâtiment voisin). La pandémie due au Covid-19 et les mesures de confinement ont stoppé net la fin de la saison 2019-2020. "Bien évidemment nous avions planifié de longue date cette fin de saison en avril. Toutefois nous avions prévu de maintenir certains événements comme la Boucle Noire ou encore la Fête de la musique. Nous avons tout annulé et pas reporté car ces activités sont liées aux changements de saisons et il n'y a pas de sens à les reporter plus tard dans l'année", explique Fabrice Laurent, directeur du centre culturel carolo.

Cette interruption prématurée a également remis en cause le déroulement des travaux. "Les procédures administratives sont au ralenti. Dans notre planning, nous avions pensé à commencer par la jonction entre les 2 bâtiments, une fois cela réalisé, il nous était possible de poursuivre nos activités à l'Eden alors que des travaux continuaient au "5". Heureusement le phasage des travaux peut être changé afin de répondre au mieux à la réalité actuelle."

© NGOM



Pour ce qui est des activités, des spectacles jeune public et autres concerts qui ont été déprogrammés, l'équipe de l'Eden a dû réfléchir à plusieurs pistes notamment le report et l'annulation pure et simple. "En ce qui concerne les événements dit de saison comme la Boucle Noire et la Fête de la musique, cela a été annulé, ça n'a pas de sens de fêter le solstice d'été en octobre par exemple. Pour ce qui est des spectacles, nous avons choisi de les reporter parfois plus loin en 2021. Nous avons également dû annuler des événements pour lesquels nous sommes partenaires comme le Hip hop à 6000, l'un des plus grands rassemblements du genre."