Edith a 19 ans et vit à Fleurus. Elle a toujours été passionnée par l’univers musical. D’ailleurs, durant sa jeunesse, elle a suivi quelques leçons de guitare et de chant mais elle a très vite abandonné. La discipline du solfège n’est pas pour Edith. "Je suis plus épanouie quand je chante pour moi-même".

La jeune femme de 19 ans s’est inscrite à l’émission "The Voice Belgique". "Je voulais savoir ce que je valais dans le monde de la musique. En plus, je me suis inscrite parce que je suis une personne qui n’a pas confiance en soi, je voulais donc savoir ce que les coaches pouvaient m’apporter".

Lors des Blind Auditions, Edith, fan de R’n’B, a chanté "Be Honest" de Jorja Smith. Son interprétation a plu à Typh Barrow qui s’est retournée. "Je ne pouvais pas rêver mieux comme coach que Typh. C’est une vraie bosseuse. Elle est très impliquée. Elle me tire vers le haut. De mon côté, je "mouille mon maillot" et elle aime ça. Dans cette aventure, j’apprends beaucoup sur ma voix, sur comment je dois la poser. Mais The Voice est aussi une expérience humaine où les liens sociaux se créent ».

Cette fleurusienne de 19 ans espère continuer dans le monde de la musique si l’occasion se présente. "Ca serait dommage d’arrêter maintenant", affirme-t-elle.

De plus, avec son parcours dans cette émission populaire, Edith veut inciter les jeunes de la région de Charleroi à entreprendre leur rêve.

N’hésitez pas à soutenir Edith ce mardi soir lors de son "live".