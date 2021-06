Ouvert en mars 2019 par TechnofuturTic, l’éduLAB est un espace de formation aux outils et pratiques numériques dédié aux enseignants. L’an dernier, il a vu ses activités basculer dans le 100 % distanciel. Quelques chiffres permettent de prendre la mesure de cette évolution. "En 2020, nous avons dispensé 259 formations en ligne autour de 25 thématiques", indique Jonathan Ponsard, coordinateur du projet. "Plus de 400 établissements scolaires ont pris part à ces webinaires. Cela représente plus de 8 000 enseignants de tous niveaux. Et pas seulement en Belgique francophone."

Les formations ont en effet débordé de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisque 30 nationalités différentes ont été recensées, de la Turquie aux pays d’Afrique noire en passant par la Tunisie et le Canada. Certains modules d’apprentissage ont battu des records de fréquentation : "Nous avons enregistré jusqu’à 1 300 inscriptions pour un seul atelier", indique Pierre Lelong qui a conçu l’éduLAB. "Nous avons également formé 80 conseillers pédagogiques, inspecteurs et formateurs de l’institut de la formation en cours de carrière de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la technopédagogie."