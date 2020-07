Alors que certaines ne sont ouvertes que quelques jours par an, l'asbl "Eglises ouvertes" propose visites et intégration de diverses activités.

Un concert de musique de jeux vidéos dans une église sur les grandes orgues n'est pas une vue de l'esprit. A Charleroi tout comme ce concert si particulier à La Roche-en-Ardenne, il est possible d'accueillir des activités qu'on a pas l'habitude de trouver dans un lieu saint.

Le projet "Open Churches" est une application assez singulière pouvant être comparée à Tinder. Sur votre smartphone, en consultant l'application sur www.openchurches.eu il est possible de se géolocaliser afin de connaître l'église ouverte la plus proche à visiter. Eglises ouvertes est non seulement l'occasion de mettre en avant un patrimoine local mais aussi d'organiser des activités qui ne sont pas courantes dans une église, un temple ou une synagogue. C'est ainsi que, par exemple, certains endroits deviennent des lieux d'expositions pour des artistes locaux, des salles de répétitions ou de spectacles, des espaces destinés aux blocus des étudiants, des coins fraîcheur en période de canicule, des aires de repos, des points vélos, des espaces donneries, des bourses d'échanges de livres, des musées, des endroits pour des stages ou encore un lieu de partenariat multiculturel.

Dans notre région, il est possible de visiter des églises situées à Gerpinnes (l'église Saint-Michel et ses reliques de Sainte Rolende), Montigny-le-Tilleul, Nalinnes, Jumet et aussi sur Charleroi.

Nul besoin d'être religieux pour pour parcourir l'un des 31 circuits. L'un d'entre-eux ciblera notre région et s'intitulera le "Grand Écart au Pays Noir" . "Le point de départ sera à la basilique Saint-Christophe et le point final la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, la plus vieille église de Belgique. Le tout serait ponctué notamment par l'ascension du beffroi, le musée de la photo à Mont-sur-marchienne, Sainte-Antoine de Padoue à la ville basse, la dégustation de la gaillette. Le reste est encore à enrichir et sera développé avec les partenaires locaux : office du tourisme, Ville, artistes et artisans locaux, que nous comptons rencontrer prochainement", explique Eve Boidron, chargée de projet pour le Programme wallon de Développement Rural.

L'initiative de l'asbl "Eglises ouvertes" est née en 2007 et s'est très vite étendue hors de nos frontières en commençant par la France en 2015. On compte à ce jour quelques 468 églises dont 350 en Belgique. Prochainement, d'autres initiatives verront le jour en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.