Basé au sein du site de Saint-Joseph à Gilly, la Clinique de la sexualité souffle fièrement sa première bougie. L’approche pluridisciplinaire de la sexualité que propose une équipe formée par le duo Charlotte Leemans, sexothérapeute, et le docteur Marie-France Philippe accueille les patients dans un concept global. "Notre collaboration est un réel plus. Il y a le côté sexothérapeutique et le côté médical et prise en charge de la santé dans son ensemble. Ce qui est bien pour le patient c’est que la sexothérapeute joue le rôle de coordinatrice en prenant elle-même les rendez-vous chez les spécialistes de différentes disciplines comme l’urologue, la kiné, le psychiatre ou encore le gynécologue. Le patient sort avec son trajet de soins déjà tout fait. Cela évite de tout réexpliquer à chaque fois" , explique le docteur Marie-France Philippe.

Active également dans son cabinet privé, la sexothérapeute reconnaît en toute transparence le désir des carolos de chercher à soigner leur libido. "Nous avons fait un peu de publicité sur les différents sites de GHDC et les gens sont venus naturellement sans chercher à passer par leur médecin traitant. À Charleroi, 50 % des patients sont des personnes qui viennent d’eux-mêmes et les autres 50 % viennent envoyés par un urologue ou un gynécologue."

Dans cette unité, il n’est pas question de stigmatisation des patients : "Au même titre qu’une personne va aller voir un gastro-entérologue s’il a des soucis de digestion, il peut aussi bien consulter s’il a des problèmes dans sa sexualité. Nous essayons d’enlever les tabous parfois trop pesants."

Au terme de cette première année, les problèmes rencontrés sont l’éjaculation précoce, les troubles de l’érection, l’éjaculation (ou incapacité à éjaculer), la perte de désir sexuel chez la femme, le vaginisme (ou incapacité à être pénétrée), la dyspareunie (douleur lors de la pénétration) et l’anorgasmie (incapacité à atteindre l’orgasme après une période d’excitation normale).

Les méthodes d’accompagnement sont de différents types mais toujours les plus adaptés grâce au côté pluridisciplinaire du service. "Par exemple pour le traitement du vaginisme, dysfonctionnement souvent difficile à vivre, plusieurs méthodes dites "douces" comme la lecture érotique ou l’hypnose conversationnelle sont utilisées. Nous travaillons toute une série de représentations mentales et de tabous. Nous travaillons également la notion de plaisir et d’orgasme."

La clinique de la sexualité est bien évidemment accessible à toutes les personnes sans distinctions d’orientation sexuelle.