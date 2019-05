Le bourgmestre Philippe Tison, ses échevins Franco Baccati et Annibale Moscariello, ainsi que le conseiller communal Philippe Biké. Les quatre élus ont reçu des "balles à pointe peinte en noir" dans leur boîte aux lettres vendredi. Ils sont allé déposer plainte contre X vendredi après-midi et samedi.





"On n'a pas souhaité en parler avant, pour ne pas perturber le scrutin", explique Annibale Moscariello. "On ne voulait pas de remue-ménage, il y a déjà eu trop de polémiques à Anderlues, et on va d'ailleurs communiquer sur la situation interne au PS d'ici les prochains jours, maintenant que les élections sont passées."





Les modes opératoires n'étaient pas les mêmes. Philippe Tison et Franco Baccati ont trouvé les balles dans leur boîte aux lettres. Philippe Biké aurait dû subir le même sort, mais c'est chez le voisin que la menace a été déposée, probablement par erreur. "Et moi, je l'ai reçu en main propre", continue Annibale Moscariello . "Je marchais, vendredi midi, quand un motard s'est arrêté près de moi. Il m'a tendu une enveloppe qu'il a laissée tombé, puis est parti en trombes. L'enveloppe contenait une balle, à pointe noire, qui rappelle certaines pratiques mafieuses." Impossible d'identifier la personne, dit encore l'échevin, il était casqué. "Mais c'était visiblement un petit jeune".





Mais si la menace est claire, les élus bourlettis affirment que ça n'a rien changé à leur détermination. "C'est embêtant pour les familles, les époux et les enfants, ça nous préoccupe, c'est pour ça qu'on a porté plainte."