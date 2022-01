L’intercommunale AIESH craint pour sa survie. Ses sept communes doivent choisir un gestionnaire de réseau. Et le rapport reçu n’est pas forcément en sa faveur…

C’est la panique à bord du rafiot AIESH. Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de la Botte du Hainaut et du sud de Couvin craint ni plus ni moins qu’un un abordage en bonne et due forme par le géant ORES.

À bord de cette structure basée à Rance, on trouve six communes et demie: Erquelinnes, Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay, Momignies et la moitié sud de Couvin. Cette dernière commune est en proie à des batailles juridiques avec ORES, justement, suite à la décision locale de passer à 100% sous l’égide de l’AIESH. On en est au conseil d’État depuis des années. C’est dire les enjeux.