Une ancienne amie à Bélinda souhaitait plus que tout récupérer les 1639 euros déboursés pour l'abonnement GSM à 25 euros/mois avec un smartphone souscrit à son nom pour aider la prévenue. "On s'était mis d'accord pour que chaque mois elle m'envoie 25€. C'était une amie. Je crois qu'elle m'a donné le premier mois et après c'était tout. En plus de ça, elle a acheté des choses sur l'abonnement", avait expliqué la jeune femme.

Entendue sur les faits en juillet 2020, Bélinda avait reconnu ne pas avoir remboursé sa désormais ex-amie. Poursuivie pour abus de confiance, la prévenue échappe à toute condamnation judiciaire puisque le tribunal correctionnel a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un abus de confiance.