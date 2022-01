Ida est fréquemment amenée à embarquer dans un train pour rendre visite à ses enfants sur Namur. La mère de famille est donc bien connue des contrôleurs de train ou des agents Sécurail. Mais pas pour les bonnes raisons. Cette dernière à la fâcheuse habitude de monter à bord des trains sans payer le moindre titre de transport.

Le 20 mai 2020, c'est une nouvelle fois sans titre de transport qu'Ida a croisé la route d'un contrôleur de train. Sans surprise, Ida a été invitée à descendre du train pour aller se chercher un titre de transport à la gare de Charleroi-Sud. "Elle a refusé et enlevé son masque pour insulter le contrôleur", relatait le parquet. Après une énième insulte, Ida a finalement craché au visage du contrôleur. Le tout, en pleine crise sanitaire du Covid.À la suite de cette scène, Ida a même rajouté une couche. "On lui a demandé si elle était malade quand elle a craché. Elle a dit oui, sans vouloir dire sa maladie." L'accompagnateur de train a été contraint de subir une quarantaine préventive, sans savoir si Ida était atteinte ou non du Covid.Pour ce type de faits, le Code pénal prévoit une peine de prison allant de 3 mois à 2 ans. Le parquet avait requis un an de prison pour la prévenue, jugée par défaut. Cette dernière a finalement écopé de 6 mois de prison, avec une amende de 400 euros.