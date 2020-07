L’histoire entre Rebecca et Alexandre a duré plusieurs années. Le couple a même connu la joie d’accueillir deux bébés, des filles. Mais la relation connaît une fin définitive en 2014, lorsque Rebecca décide de quitter Alexandre. Pour ce dernier, décrit comme un pervers narcissique par le ministère public, la pilule est difficile à avaler.

Mais comme l’indique le substitut Damien Vervaeren lors de son réquisitoire, "on ne quitte pas le prévenu". Rebecca l’a appris à ses dépens. Son ex-compagnon veut contrôler sa vie. Pire, dès qu’il apprend que Rebecca refait enfin sa vie, la colère explose. Pourtant, Alexandre se prétend être heureux avec sa nouvelle compagne depuis plusieurs années.

Âgé de 37 ans, Alexandre admet être impulsif et nerveux. Entre le 21 avril et 7 mai 2020, il reconnaît avoir menacé et harcelé Rebecca. Pour ce faire, Alexandre utilise tous les moyens possibles. SMS, appels téléphoniques et même les discussions vidéos avec ses enfants. Rappelé à l’ordre à trois reprises par le juge d’instruction en une dizaine de jours, Alexandre s’adapte et change de tactique lors qu’il se rend compte que ses SMS ou appels laissent des traces.

Mais Alexandre est également poursuivi pour des faits plus graves. Rebecca l'accuse de viols et de coups et blessures, à plusieurs reprises, entre 2014 et 2019. Le substitut Vervaeren, qui croit la victime, n’est toutefois pas en mesure d’apporter la preuve que les viols et coups ont bien eu lieu.

Face à l’inquiétude que présente l’attitude d’Alexandre, une peine de 6 ans de prison ferme est requise. D’ailleurs, la partie civile précise que le prévenu a encore menacé Rebecca, juste avant l’audience, sur le parking du palais de justice…

Jugement pour le 28 juillet.