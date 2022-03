Confusion juridique ce lundi matin au tribunal correctionnel, où Ozleny, une jeune Châtelettaine de 31 ans, se retrouve poursuivie pour coups et blessures pour une sombre histoire.

Le contexte est particulier : son père est propriétaire d'une maison à Farciennes, louée depuis des années à une famille. Mais depuis quelques mois, plus aucun loyer n'est payé, et malgré un ordre de quitter la maison signé du juge de paix, tout le monde fait la sourde oreille. Un beau jour, ras-le-bol : Ozleny accompagne son père sur place. Le plan est de forer la porte d'entrée et changer le barillet de la serrure pendant que la voiture n'est pas là, pour que les occupants indésirables ne sachent plus rentrer.

Mais si la voiture n'était pas là, le père de famille lui était bel et bien présent. Les propriétaires tambourinent, la porte s'ouvre, l'homme reconnaît les proprios et tente de refermer la porte. Ozleny voit rouge, pousse la porte pour éviter qu'elle ne se referme encore pour plusieurs mois... et c'est le drame ! Le père mauvais payeur, poussé par la porte, tombe au sol. Il se blesse au coude et au bras, il subira une incapacité de plusieurs semaines.

"Vous êtes ici aujourd'hui pour des coups et blessures, causant une incapacité, sur une personne vulnérable en raison de son âge et son infirmité", tonne la juge à l'audience. La victime, 67 ans, a fait un AVC récemment et ne sait plus parler depuis lors. Ozleny ne se démonte pas: "je n'ai frappé personne! Je n'ai pas vu qu'il était derrière la porte, il a fait une chute, je l'ai même relevé pour voir s'il allait bien, j'ai proposé d'appeler sa femme mais il m'a fait signe de partir... donc je suis repartie."

Le tribunal propose: coups et blessures involontaires, alors? "Non, non, je vous dis que je n'ai frappé personne, c'était un accident, monsieur est tombé", répond du tac-au-tac la jeune femme.

Une réaction qui a le don d'énerver le parquet. "J'ai même proposé une médiation pénale, une simple indemnisation, mais elle n'en a pas voulu", se désole la substitute du procureur. "Je ne m'oppose pas à une mesure de faveur, je comprends bien que la situation n'était pas facile, et elle n'a aucun antécédent... mais les faits sont là. C'est la raison pour laquelle madame est ici aujourd'hui, elle refuse de reconnaître les faits. Pourtant, pousser violemment une porte quand on sait qu'il y a une personne vulnérable derrière, c'est un choix. " Ozleny secoue la tête à nouveau: elle n'a frappé personne.

Son avocat intervient alors, et c'est là qu'on commence à comprendre. Ozleny ne nie pas que c'était dangereux de pousser la porte, elle l'a fait sous le coup de la colère. Mais elle ne comprend pas pourquoi on l'accuse d'avoir donné des coups. "C'est parfois difficile de faire comprendre aux justiciables qui n'ont pas fait cinq ans de droit que "coups et blessures" est un terme juridique, peu importe qu'elle ait porté des coups ou pas", plaide-t-il. "J'ai d'ailleurs parlé à ma cliente, qui me dit qu'elle aurait dû accepter la médiation pénale. Mais à ce moment-là aussi on lui a dit qu'elle devait reconnaître qu'elle était coupable de coups et blessures. Personne avant moi ne lui a expliqué qu'on peut être poursuivi pour "coups et blessures" même si on n'a pas voulu faire de mal, même si on a porté aucun coup. Ca dit quelque chose de la médiation qu'elle a reçue, je trouve. Je plaide la suspension simple du prononcé, pour éviter d'entacher son casier judiciaire si elle ne commet plus d'infractions."

Le jugement devrait suivre dans la quinzaine.