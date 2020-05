L’homme âgé de 37 ans, déjà connu pour de multiples antécédents, est poursuivi pour avoir frappé Tamara, lourdement handicapée car elle n'a pas réussi à nettoyer le salon.

Voltan et Tamara se connaissent depuis 18 ans. Les deux personnes s’apprécient et finissent par former un couple il y a 3 ans. Le couple habite du côté de La Louvière, mais finit par déménager en terre carolo, à Marchienne-au-Pont dans le but de se rapprocher de la famille de Tamara.

Pour Tamara, la vie n’est pas simple. Cette dernière est lourdement atteinte d’un handicap physique à la suite d’une chute du sixième étage d’un immeuble.

Tamara, handicapée à 66%, a logiquement du mal à entretenir la maison. Selon le ministère public, Voltan a pété les plombs en février 2019 pour une histoire de ménage. Il demande à Tamara de nettoyer la cuisine et le salon. Tamara parvient à nettoyer la cuisine, mais pas le salon. La suite de la scène est surréaliste. Voltan s’énerve, pousse Tamara au sol et lui porte des coups de poing et de pieds. Des hématomes sont constatés sur l’épaule, le genou et la cuisse de Tamara.

Entendu sur les faits, Voltan reconnaît une empoignade, mais conteste avoir frappé Tamara. D’après le trentenaire, ils sont tous les deux tombés au sol. « Mais je lui ai envoyé un SMS juste après pour m’excuser de l’avoir empoigné », précise-t-il.

Voltan est également poursuivi pour avoir menacé Tamara avec un pistolet d’alarme. Il reconnaît avoir montré l’arme, mais jamais il n’a menacé Tamara. « Je lui ai juste montré que c’était une arme factice et j’ai tiré dans une autre direction. Il y a eu juste un bruit. »

Une peine d’un an de prison a été requise contre Voltan, connu pour de nombreux antécédents judiciaires.

Jugement, le 11 juin.