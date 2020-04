La jeune femme âgée de 25 ans risque 8 ans de prison ferme pour une tentative de parricide. Elle a tiré à cinq reprises dans la voiture de son père, le blessant à l’abdomen et aux jambes.

Dans certaines familles, les relations sont au beau fixe. Mais du jour au lendemain, un événement peut compromettre cette harmonie familiale.

Dans la famille de Cheyenne S., tous les membres confirment une bonne entente entre eux. Normalement. Mais le 7 octobre 2019, la tranquille vie familiale prend fin.

Cheyenne soupçonne son père, Jean, d’infidélité envers sa maman. La thèse se confirme, mais Cheyenne tombe des nues lorsqu’elle constate que son père se trouve au domicile de Rebecca, l’ex de Cheyenne avec laquelle elle a vécu une relation de six ans et a même reconnu l’enfant de cette dernière.

Menaces et coups de feu

Avec plusieurs membres de la sphère familiale, Cheyenne se rend au domicile de Rebecca et la menace de s’en prendre à sa mère.

Le lendemain, toujours en colère, Cheyenne voit rouge, s’empare d’une arme et décide de suivre son père qui roule avec sa voiture. Elle contraint Jean à s’arrêter et tire à cinq reprises dans la portière du véhicule de son père. Ce dernier se couche sur la banquette afin d’échapper aux tirs. Il est touché à l’abdomen et aux jambes.

Jean rentre à son domicile et une ambulance est appelée. Le paternel explique à la police avoir été attaqué par un véhicule inconnu. Une heure plus tard, Cheyenne se rend à la police, en pleurs, expliquant être en fait la tireuse.

Le ministère public a requis une peine de 8 ans de prison ferme pour la tentative de parricide. L’intention d’homicide ne fait pas l’ombre d’un doute d’après le parquet.

Malgré les sous-entendus de Jean, une analyse ADN a confirmé qu’il n’était pas le père du petit garçon de Rebecca.

Jugement, le 6 mai prochain.