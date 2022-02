Elle tord les poignets de sa mère Charleroi L. C. Au départ, Delphine a confirmé avoir saisi les poignets de sa mère. Avant de se raviser.

© D.R.

La relation entre Arlette et Delphine est loin d'être une relation saine entre une mère et sa fille. La personne âgée est d'ailleurs très claire sur ses intentions vis-à-vis de sa fille. « Je ne veux plus le moindre contact avec elle et je ne veux plus qu'elle vienne chez moi. » Voilà qui est dit !



Si les rancœurs remontent à pas mal d'années entre les deux femmes, nul doute que la scène de coups et blessures volontaires du 3 septembre 2019 a été la scène de trop. Ce jour-là, une altercation verbale a éclaté entre mère et fille dans la voiture. "J'ai fait appel à mes parents pour venir me chercher au Bultia à Gerpinnes. L'altercation a éclaté dans la voiture. Je lui ai saisi les poignets pour éviter que ça n'aille plus loin", explique Delphine.



Changement de version en cours d'audience



Alors que la prévenue avait reconnu avoir attrapé les poignets de sa mère, la version a changé quelques minutes après. "Ha, je me souviens. Je ne l'ai pas touchée. La police est intervenue sur place, j'ai été plaquée au sol et menottée." Arlette, elle, confirme bien avoir eu les avant-bras saisis. "Elle voulait qu'on la conduise encore ailleurs. J'ai dû sortir de la voiture arrêtée sur le côté et elle m'a attrapé les poignets avant de mes les tordre."



Pour le parquet, les constatations policières des blessures présentes sur les avant-bras d'Arlette confirment bien l'existence de la scène. Lors de la médiation pénale, Delphine a adopté la même attitude qu'à l'audience : dans un premier temps, elle avait reconnu les faits avant de se rétracter, mettant fin à la médiation pénale.



Delphine devrait obtenir une mesure de faveur, le 17 mars prochain.