Elliot Charlier, de Viesvilles âgé de 37 ans, est un bio-ingénieur de formation qui est sur le point de changer de vie. Alors qu’il a un chemin de vie tout tracé dans son domaine, il entame une formation d’herboristerie. À la suite de celle-ci, il se lance dans la fabrication de remèdes dont il fait profiter son entourage.

Très vite son initiative rencontre un vif intérêt et les saveurs qu’il propose convainquent ses proches de l’encourager à développer ses propres sirops. "Les gens trouvaient mes sirops très bons et m’ont encouragé à me lancer dans le domaine. J’ai opté pour une fabrication bio après avoir constaté que j’étais pratiquement le seul à développer une gamme de sirop bio et durable en Belgique."

Afin de développer ses produits, Elliot s’est tourné vers Charleroi-Entreprendre où il a reçu un accompagnement à la carte. Du plan financier au marketing, tout est passé en revue pour qu’il puisse se lancer au plus vite sur le marché. "Pour moi, juste avoir l’idée et la vendre suffisait mais j’ai dû me rendre à l’évidence que c’était un peu plus que ça. J’ai bénéficié d’un accompagnement de personnes qui ont cru non seulement en mon projet mais qui ont compris les valeurs que je défends."

Sa particularité de ne travailler qu’avec des produits bio a convaincu déjà. "Je pensais pouvoir intéresser la grande distribution mais ce sont les restaurateurs qui sont venus vers moi. Mes sirops constituent une vraie alternative aux sodas classiques. Sans conservateurs, sans arômes artificiels et sans colorants, j’ai pu convaincre un bon nombre de personnes. Mes sirops ont également une dimension durable car il faut sept fois moins d’eau. Quand il faut un camion pour distribuer des sodas, ma petite camionnette suffit à elle seule."

S’il espère commencer pleinement son activité en janvier, Elliot a mis sur pied un crowdfunding. Actuellement les sirops disponibles sont grenadine, menthe, ice tea, coca, gingembre/épices et citron/lavande.