Elodie, 30 ans, a succombé à ses blessures Charleroi L. C. La jeune passagère se trouvait dans le véhicule percuté par un conducteur le 5 février dernier à Gilly, sur la route de la Basse Sambre. © FACEBOOK

La nouvelle tant redoutée par la famille et les amis de l'épouse et mère de famille de 30 ans est malheureusement tombée hier soir. Après 11 jours de combat, la jeune mère de famille a succombé à ses blessures. La jeune institutrice avait été très grièvement blessée, le 5 février dernier, dans un violent accident sur la route de la Basse Sambre (N90) à Gilly.



Ce jour-là, en milieu d'après-midi, un chauffard sous l'influence de la boisson a décollé à hauteur du premier des deux ronds-points se trouvant sur place pour retomber plusieurs mètres plus loin et percuté un second véhicule. Elodie y était passagère.



Réanimée sur place



Grièvement blessée, cette dernière avait été réanimée sur place par les secours déployés sur les lieux du drame avant d'être transportée d'urgence en milieu hospitalier. Depuis les faits, l'état de santé de la jeune femme était jugé préoccupant. Un groupe de soutien avait d'ailleurs été créé sur Facebook où de nombreuses personnes espéraient obtenir rapidement de bonnes nouvelles de l'état de santé d'Elodie et témoignaient des messages de soutien aux proches de cette dernière. Plongée dans un coma artificiel, Elodie a lutté durant 11 jours pour s'en sortir. En vain.



Depuis l'annonce du décès hier soir, plusieurs dizaines de messages ont afflué sur les réseaux sociaux, pour rendre hommage à Elodie, unanimement appréciée.



À la suite des faits, le conducteur à l'origine de l'accident (connu pour des antécédents de roulage) a bénéficié de mesures alternatives après avoir été présenté devant un juge d'instruction. Avisé du décès d'Elodie, le parquet de Charleroi confirme jeudi matin que les faits reprochés au chauffard pourraient s'alourdir. Une requalification des faits en homicide involontaire n'est pas exclue. Un dossier est actuellement à l'instruction.



La rédaction adresse ses plus sincères condoléances à la famille d'Elodie.