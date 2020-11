Elodie Pépites, alias Elodie Maenhout, est "Facilitatrice de sourire". La bio ingénieure de 36 ans collabore avec des managers passionnés et passionnants qui aiment leurs équipes et convaincus que si elles sont bien dans leur job elles donneront le meilleur d'elles-mêmes. "Je travaille en tenant compte notamment de l'aspect plaisir. Un des "mini team-building" les plus récurrents est le potager d'entreprise. Pendant 7 mois, l'équipe doit gérer le potager. Ceci travaille la communication et l'organisation avec, indirectement, des retombées sur la vie de l'entreprise en général",explique Elodie. Les projets collectifs peuvent aussi consister à faire du chocolat, du yoga du rire, du développement personnel. Le principe est de réaliser des activités qui n'ont peut-être pas de rapports directs avec l'activité de l'entreprise.