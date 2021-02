Les tournages ont commencé fin décembre. Le chef du service roulage Laurent et son adjoint Cédric font équipe depuis 2018. "On passe ensemble huit heures par jour", sourit-il.

Pour les besoins de l’émission En route avec la police locale que RTL-TVI diffusera ce dimanche soir, les deux policiers ont accueilli Émilie Dupuis dans leur véhicule pendant une dizaine de jours. "J’avais déjà participé à cette émission à plusieurs reprises avec Stéphane Pauwels. Ici, avec Émilie, on a tourné durant différentes pauses de patrouille, parfois de 7 à 15, de 12 à 20 ou encore de 15 à 23 heures.", énumère l’inspecteur de 48 ans qui considère que participer à ce programme consiste pour lui à rectifier "la vision qu’a le public de la police, le quotidien de notre métier ne se résume pas seulement à la répression, tantôt nous sommes fermes, tantôt nous sommes bienveillants, en fonction des circonstances. Nous sommes avant tout des êtres humains, le cliché répressif qui nous colle ne nous représente pas, mais parfois l’éducation passe aussi par l’amende, le PV".

Ce plaidoyer pro domo trouve d’ailleurs son illustration à Châtelet lors d’un contrôle où un papa accompagné de ses deux petites filles est incapable de produire sa prime d’assurance. Dura lex, sed lex, dure est la loi mais c’est la loi, et Laurent et Cédric vont devoir saisir la voiture, le contrevenant et ses enfants devront continuer à pied.

Sauf qu’un détail va brutalement bouleverser Émilie Dupuis. Handicapée, la plus petite des deux filles du conducteur a du mal à marcher. Il fait froid. "Non, mais allez, c’est horrible… moi, ça me fend le cœur", se désespère celle qui laisse parler son cœur de jeune maman et qui tâche de contenir son émotion. À juste titre. Préparez vos mouchoirs.

"Cette situation l’a beaucoup touchée, admet Laurent, Émilie est très sensible, elle était au bord des larmes, on m’entend lui dire j’espère que tu ne vas pas pleurer. Nous ne pouvions pas faire autrement, nous n’avions pas le droit de laisser repartir une voiture en défaut d’assurance. Nous aussi, ça nous a touchés. Mais je dois préciser que nous n’avons pas laissé ce père et ses filles rentrer chez eux à pied, nous les avons fait ramener en voiture".

Voilà. C’est le côté humain d’une profession que beaucoup de personnes prises en défaut vouent aux gémonies au moyen de justifications diverses et variées, cocasses ou de mauvaise foi.

"On nous accuse souvent de dresser des contraventions pour remplir les caisses de l’État. Je sais que ce n’est pas gai mais ça fait partie de notre travail. J’ai l’habitude de répliquer que les PV sont les seuls impôts qu’on a choisis de payer", philosophe cet homme qui est dans la police depuis 25 ans.