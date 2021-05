"L'intelligence émotionnelle" réfère à la capacité ded'après Wikipédia. Un sujet essentiel pour les enfants auquel s'attaque de front Emotika, un nouveau jeu.

Il propose une série d'activités basées sur le plaisir, le partage et la conscientisation. Concrètement, le jeu se déroule sur l'archipel Emotika où les enfants vont découvrir leurs émotions en parcourant chaque île. Un univers d'aventures, de mystère, d'exploration, de défis, de pirates et de trésors. Chaque île contribue au développement de l'intelligence émotionnelle de l'enfant. Le périple commence par l'île de Môa, et se poursuit via Katu Santi, Kepasso, Pourkoissa et Eureka.

Développé avec des partenaires à l'initiative du CPAS de Charleroi et du Centre Local de Promotion de la Santé Charleroi-Thuin, Emotika est - selon les termes propres - "un outil ludopédagogique destiné aux professionnels de l'action psychosocioéducative" pour les enfants de 9 à 12 ans. Bref, un jeu pour "reconnaître ses émotions, leur donner une place, les associer à des besoins et être capable d'identifier des ressources pour agir". Une soixantaine d'acteurs d'aide à la jeunesse, de l'enseignement, de l'accueil extrascolaire, de la promotion de la santé et de la santé mentale étaient réunis pour le lancement du jeu.

Emotika est disponible en ligne, il a rejoint la Boîte à Outils pour la promotion de la santé du CPAS de Charleroi.