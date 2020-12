Ce samedi, ce n’est pas le froid ni la grisaille qui ont entamé la motivation des joyeux drilles d’ Èl Bwèsse à Tèyâte. Cette compagnie de théâtre en wallon avait enfilé ses plus beaux atours de Noël pour ce premier jour de la tournée de Noël de la Wallomobile. Il s'agit d'un plateau-remorque transformé en scène itinérante qui parcourra les rues du Pays Noir pour répandre la joie et la bonne humeur. Après un coup d’essai pour les fêtes de Wallonie, elle revient pour une tournée de décembre qui fera pas moins de 20 escales d’ici au 31 !



Ce sont les résidences Bughin Durant à Monceau, Jules Hustin à Marchienne et Sart-Saint-Nicolas qui ont ouvert le bal. Une demi-heure de chants de Noël en wallon et de grands classiques du répertoire… le tout dans la bonne humeur et avec des chorégraphies partagées à travers les vitres des chambres des séniors.

© Aurélie Cla / Eden Charleroi

Bonne humeur et nostalgie également pour ces séniors, souligne l'Eden. La Wallomobile naviguera contre pluie et tempête pour parcourir l'ensemble des 5 districts de Charleroi d'ici le 31 décembre ... tendez l'oreille, elle passera peut-être sous vos fenêtres !