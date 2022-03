Permanente interprofessionnelle à la CSC de Charleroi Entre Sambre et Meuse, Laurence Blésin est en charge des questions d’Égalité de genres, de diversité et de migrations. Dans le cadre de la plateforme des femmes de mars dont l’organisation syndicale est partenaire, l’experte revient sur les enjeux du combat contre les inégalités. Des inégalités plus marquées encore sur le territoire de Charleroi Métropole où lors du congrès de "passation" des secrétaires fédéraux voici 5 ans (Fabrice Eeklaer a succédé à Chantal Doffiny), les militants avaient adopté la parité dans toutes les instances dirigeantes de la fédération.