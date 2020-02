L'ouïe, tout comme les autres sens, a besoin de sa part de plaisir.

"Pour qu’un couple puisse toujours durer dans la sexualité et dans l’amour, c’est bien d’utiliser les 5 sens. L’ouïe en est un qu’on peut utiliser très agréablement. Il y a l’atmosphère et les paroles. Parfois dans une chanson, on va y trouver du sens, on va se reconnaître, on va avoir peut-être l’envie de l’écouter plusieurs fois sur la même journée. Via les textes des chansons, il est possible de faire passer un message. Ce qu’on peut faire aussi comme jeu entre amoureux, c’est, sur une mélodie, inventer des paroles qui vont en rythme pour faire passer ce message un peu comme une lettre d’amour. L’important dans la Saint-Valentin, c’est de passer du temps à deux et pourquoi pas via la musique. On peut aussi s’identifier à une chanson et vivre les paroles. Dans les actions, on peut aussi se rendre à des concerts. Utiliser l’ouïe n’implique pas que la musique, les petits mots doux et les paroles valorisantes restent aussi quelque chose de très appréciable."

La sexologue et thérapeute de couples Charlotte Leemans de la Clinique de la Sexualité du GHDC nous éclaire sur l’importance à donner à l'ouïe, l'un des 5 sens, lors d’une rencontre ou de jeux amoureux.