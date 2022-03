Le tribunal avait condamné F.B. à une peine de huit ans en état de récidive. En appel, l'avocat général a requis neuf ans de prison contre celui qui est présenté comme "le plus déterminé des trois".

Une peine de huit ans a été réclamée contre son frère, condamné à sept ans en première instance. Les deux frères sont définitivement reconnus coupables pour une tentative de meurtre. Armés de couteaux, ils ont frappé O.F. devant chez lui, le 4 novembre 2020. La scène a été filmée par une caméra placée sur la maison d'O.F. et les images ont été diffusées à l'audience.

Seul le troisième, O.K., condamné à sept ans en première instance, conteste l'intention de tuer. Il prétend qu'il ignorait le dessein criminel de ses cousins, mais le ministère public n'y croit pas, il estime qu'il s'est associé à ce crime. Un acquittement a été plaidé par la défense.

Pour l'accusation, les faits sont prémédités: c'est lors d'un incident dans une station-service, survenue quelques heures plus tôt, que les deux frères ont été animés de l'intention de tuer et O.K. s'est associé à leur projet criminel.

Pour Me Quentin Mayence, avocat de la partie civile, le projet criminel date de bien plus tôt. Le 20 août 2020, un proche des frères avait tiré des coups de feu en direction d'un café. O.F. avait participé à son interpellation. Selon son avocat, O.F. et sa famille font régulièrement l'objet de menaces de l'autre camp et d'autres incidents ont éclaté entre les faits et la comparution devant le tribunal correctionnel.

L'arrêt sera prononcé le 8 avril prochain.