Le 25 mai dernier, c’est particulièrement énervé que Bernard s’est présenté au domicile de Virginie. Le couple, ensemble depuis 3 ans, était à ce moment-là en pause à cause du comportement du trentenaire, déjà violent par le passé envers sa chérie…

Ce jour-là, Bernard a menacé sur Messenger sa compagne avant de se rendre dans son appartement à Morlanwelz. Pour le tribunal, Bernard n’a pas pénétré de force dans le logement de Virginie.

Si le compagnon s'est énervé, c’est à cause de l’attitude de Virginie, qui a volontairement remplacé l’ammoniac utilisé par son compagnon pour consommer sa cocaïne par de l’eau. La marchandise de Bernard a donc été détruite.

Le cocaïnomane a menacé Virginie et des proches avec un couteau et détruit une télévision avec une latte de sommier. Pour le parquet, une peine de 12 mois de prison avec un sursis probatoire était la mesure la plus adéquate pour condamner l’attitude de Bernard, violent à cause de son addiction à la poudre blanche.

Me Van Wymeersch, à la défense, avait également sollicité un sursis probatoire, insistant sur la nécessité pour son client de ne plus avoir le moindre contact avec Virginie et d’arrêter de consommer de la drogue. Lors de son jugement, le tribunal a finalement prononcé une peine de 2 ans de prison. Un sursis probatoire de 5 ans a été octroyé à Bernard. Il devra entamer un suivi médical, une cure et une formation pour la gestion de sa violence, ne plus entrer en contact avec Virginie et ne plus consommer de produits stupéfiants.