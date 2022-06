Entre 2019 et 2021, le prévenu admet s'être « laissé tenter ». « La vie n'était pas facile, je n'étais qu'un intérimaire à ce moment-là. Donc on a commencé à m'accoster et je suis tombé dans le système. » Pierre recevait des objets en tout genre : des fournitures scolaires, des bouteilles d'alcool, des paquets de tabac, des paires de chaussures, etc. Objets volés et revendus, sur le net, jusqu'à deux fois plus cher.

Gretchen, sa compagne de l'époque, était également sur le banc des prévenus puisqu'elle avait décidé de fermer les yeux sur les agissements de son compagnon de l'époque. Les mesures de faveur plaidées par les avocats à la défense ont été obtenues lors du jugement.