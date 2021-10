Trois lourdes préventions, dont deux faits de mœurs, sont reprochées à Abdelhamid, ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi : attentats à la pudeur, viols et tentative d’extorsion. Et la position du bourreau pointé du doigt par les victimes est claire : il n’a rien fait de mal !

La première victime n’est autre que la fille de la compagne d’Abdelhamid. En juillet 2019, Anaïs (prénom d’emprunt), seulement âgée de 14 ans, a courageusement dénoncé l’attitude inadéquate de son beau-père, auteur selon elle, d’attentats à la pudeur et de viols depuis novembre 2018. Avant ce dépôt de plainte, la jeune adolescente avait confié son mal-être à sa belle-mère et à son papa…

Allison, la seconde victime, a croisé la route d’Abdelhamid en sortant d’un magasin de la région. Alors qu’elle attendait son métro pour rentrer chez elle, la mineure de 13 ans a été accostée par le prévenu. Durant un quart d’heure, Abdelhamid lui a tapé la causette avant de lui caresser la jambe. Traumatisée, la victime a également été menacée par le trentenaire. "Donne-moi ton GSM ou sinon je te tue."

Il invoque une blague de mauvais goût

Interrogé sur les nombreux faits qu’on lui reproche, Abdelhamid conteste tout. Non, il n’a pas abusé de sa belle-fille en échange de faveurs. "En échange de baisers et de caresses, il lui permettait l’accès à son GSM, il soutenait ses demandes de sorties et lui donnait même un peu d’argent", explique pourtant le parquet.

Pour les faits sur Allison (prénom d’emprunt), le prévenu affirme qu’il s’agissait d’une blague. "Je croyais la connaître. Alors, j’ai voulu lui faire une blague qui n’était pas drôle. Ensuite, je l’ai rassurée en posant mon GSM sur sa cuisse pour lui faire comprendre que je ne voulais pas la voler", précise Abdelhamid au tribunal.

Le parquet n’a quant à lui aucun doute sur la culpabilité du prévenu. Une peine de 5 ans de prison est requise. Jugement dans un mois.





* Si vous êtes confrontés à des violences sexuelles, voici une liste de numéros utiles : le 112, numéro d’urgence unique pour joindre la police ou les services médicaux.

Le 0800 98 100, numéro gratuit géré par SOS Viol, qui offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.