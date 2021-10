On dit souvent que l’alcool fait des ravages. Dans le cas de Manon, ce fut clairement le cas lorsque cette dernière a commis un vol avec violence, le 22 décembre dernier à Châtelet. Un geste incompréhensible, surtout pour un butin aussi dérisoire…

Ce soir-là, la trentenaire passe commande auprès d’un restaurant chinois pour 23 euros. Quand le livreur se présente devant le domicile de Manon, les événements dérapent. "La prévenue semblait agressive, énervée et sous l’influence de la boisson. Elle a donné le repas à la voisine, présente chez elle, avant de tendre 5 euros au livreur", expliquait le parquet.

Après, Manon a attrapé le pauvre livreur au cou et a exhibé un trousseau de clés, objet que la victime a même pris pour... un couteau!

Il y a un mois, face au tribunal, Manon avait manifesté de profonds regrets sur son comportement inacceptable. D’après la prévenue, si elle avait agi ainsi, c’était à cause "d’une mauvaise période durant laquelle elle a bu un peu trop et eu une crise d’alcool…"

Vu la gravité des faits, une peine de 30 mois de prison avait été requise contre la prévenue, avec un sursis probatoire. Finalement, Manon écope d’un an de prison, avec la mesure de faveur requise. Durant 3 ans, elle devra mener un suivi psychologique pour sa dépendance à la boisson et ne plus en consommer.