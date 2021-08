Manque du pays, manque d’argent et manque de perspective d'avenir. Telle est la situation d’Amine. À peine âgé de 20 ans, ce dernier a débarqué chez nous pour on ne sait quelle raison et s’est rapidement retrouvé sans ressources financières alors qu’il devait, notamment, payer un loyer. Pour gagner quelques euros, Amine n’a rien trouvé de mieux que d’agresser violemment une pauvre dame, à quelques pas de la place du Déversoir à Châtelet…

Pour réussir le vol, Amine s’est entouré d’Imad et de Mohamed. Ces derniers se sont chargés, selon le parquet, de surveiller les environs afin de permettre à Amine de sévir en toute impunité alors que la victime regagnait son véhicule après s’être rendue aux courses pour une personne âgée.

Jusqu’à maintenant, les trois prévenus contestaient les faits. Mais Amine a décidé de revenir sur ses contestations, face au tribunal, en admettant être l’auteur de l’arrachage de chaîne. Le voleur a également confirmé la présence d'Imad et Mohamed à ses côtés au moment des faits. Alors que les deux hommes continuent de dire qu'ils ne sont pas au courant du vol…

Une peine de deux ans de prison a été requise contre Imad, le plus vieux de la bande. Pour Amine et Mohamed, c’est une peine de 3 ans de prison qui est sollicitée puisque les deux prévenus sont en état de récidive. Jugement vendredi prochain.