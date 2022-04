À 39 ans, Raphaël présente déjà un casier judiciaire impressionnant: dix-huit condamnations judiciaires, dont onze devant un tribunal correctionnel. Pour résumer, le trentenaire a déjà quasiment écumé tout le Code pénal, a eu toutes les mesures de faveur possibles et n'a plus droit au sursis simple. En un an et demi de temps, il a déjà fait l'objet de deux antécédents de coups et blessures sur des ex-compagnes. Pour le parquet, Raphaël n'a toujours pas pris conscience des chances obtenues par la justice.

Un sursis probatoire en novembre 2021

Un mineur qui a eu la peur de sa vie

Plus récemment, en novembre 2021, Raphaël a obtenu une énième chance via un sursis probatoire, sur opposition, pour menaces et harcèlement. Mais en février dernier, le prévenu a volontairement cessé de respecter deux des conditions probatoires : ne plus commettre d'infraction et ne plus entrer en contact avec la victime. Le 21 février, à Chimay, Raphaël a été l'auteur de deux scènes de violence.Le premier fait a eu lieu au domicile de son ex-compagne (avec laquelle il ne devait plus y avoir de contact). Par pitié, cette dernière a gentiment accepté d'héberger le père de ses enfants, après son expulsion d'une maison d'accueil bruxelloise. « Elle a eu pitié de lui et vu que c'est le père des enfants, elle a accepté de le recueillir chez lui alors qu'il vivait dans la rue », indique le parquet. Vers 17h, Raphaël est rentré au domicile, après avoir bu. « Elle n'a pas accepté que je rentre tard. Elle m'a crié dessus et elle a commencé à me menacer d'appeler sa famille. Elle m'a mis un coup, je lui ai cassé son GSM et je lui ai mis un coup en retour. »En réalité, Raphaël a tapé son sandwich contre un meuble et une dispute a éclaté, corrige le parquet. « Les deux enfants ont assisté à la scène. Il a empoigné la victime, avant de la jeter au sol et de la rouer de coups. Les policiers ont constaté des hématomes à l'arcade gauche, des griffes et des rougeurs. La victime a même présenté une touffe de cheveux et montré son iPhone détruit quand le prévenu a sauté dessus. »Juste après cette première scène, la police a été requise dans un bus reliant Chimay à Charleroi. À plusieurs reprises, Raphaël a traumatisé un jeune passager de 17 ans, avec un couteau de cuisine de 20 centimètres de long. « Le gamin a expliqué que le prévenu, avec des vêtements tachés de sang, est arrivé dans le bus, s'est assis à côté du mineur et a sorti le couteau. Il a menacé le mineur « Si tu fais le malin, je te plante et je ferais la même chose avec le chauffeur de bus. » Le passager était assez choqué et a eu peur pour sa vie », narre la substitute Dutrifoy.Cette dernière a requis une peine de 37 mois de prison contre le prévenu, connu depuis 1998 pour une première condamnation en jeunesse à Neufchâteau. Me Sophie Somers, avocate à la défense, plaide une ultime chance pour son client via une peine de travail ou un sursis probatoire avec des conditions encore plus musclées. Jugement le 21 avril.