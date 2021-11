Le traitement des déchets ménagers coûte de plus en plus cher. Cela fait craindre au PTB une augmentation de la taxe immondices et des prix des sacs poubelle payants. Au conseil communal de ce lundi, la cheffe de groupe Pauline Boninsegna a exprimé son inquiétude face à la baisse du taux de couverture du coût vérité.