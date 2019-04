Le ministère public a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de trois ans de prison avec sursis à l'encontre de Manuel C., 30 ans, pour avoir agressé un homme qui avait fauché accidentellement sa grand-mère en 2014.



Le 1er septembre 2017, à Mont-sur-Marchienne, alors que la victime allait faire son traditionnel jogging, elle a été interpellée par le conducteur d'une voiture. Reconnaissant le prévenu, l'homme a pris la fuite. À plusieurs reprises, le chauffeur a tenté de l'écraser avant de le rattraper et de lui porter 19 coups, dont 13 coups de poing dans le visage.

Me De Biourge, qui représente la victime, souhaite voir les choses s'apaiser définitivement. "Mon client ne souhaite pas forcément que le prévenu soit condamné. Il veut tout simplement avoir la paix."

Pour le ministère public, la justice avait fait son boulot. "Ce qu'il s'est passé en janvier 2014 est une tragédie pour les deux camps. Mais justice avait été faite lors de deux jugements prononcés par le tribunal de police et par le tribunal correctionnel. On est clairement face à un règlement de comptes."

Me Bouchat, pour la défense, a plaidé une suspension du prononcé. "On signale que mon client attendait la victime, prêt à bondir, mais il se rendait à son entraînement de football à Farciennes. Il se trouvait sur le chemin de son club lorsqu'il a croisé le prévenu. Il ne faut pas oublier la tragédie vécue par la famille de mon client, qui a reconnu être désolé et qu'il avait agi sous le coup de la colère."

Jugement le 27 mai.