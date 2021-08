Si Mouad a tenté sa chance en Belgique, c’est notamment parce qu’il a été contraint de fermer son épicerie en Italie à cause de la crise sanitaire. Pour ramener de l’argent à sa femme et à ses jumeaux restés sur le sol italien, Mouad a décidé de rejoindre son frère, domicilié chez nous, et de trouver un travail…

Mouad a effectivement trouvé un travail. Mais il ne s’agit pas d’un emploi ordinaire, avec un CDI à la clé. Non, le jeune homme a été recruté dans un café de Charleroi par un certain « Youssef » pour vendre de la drogue. Pour être à son poste, Mouad devait prendre le train de Ciney pour se rendre à Châtelineau. « Il avait une liste de clients et la marchandise à sa disposition. Le tarif de l’héroïne était fixé », précise le parquet. L’adresse du point de deal de Mouad était également suggérée par son recruteur. Grâce à une information, la police locale a mis un terme au trafic de Mouad.

Une lourde peine de 30 mois de prison a été requise contre le prévenu, que le ministère public soupçonne également d’avoir vendu dans le cadre d’une association. Jugement ce vendredi 13 août.