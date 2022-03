Comme tous les mercredis après-midi, Mina Saouti, la présidente du club de cyclo danse et ses comparses se donnent rendez-vous pour pratiquer ce sport qui leur tient à cœur. Aux rythmes des musiques successives, les personnes à mobilité réduite et les valides enchaînent les chorégraphies pendant 1h30 dans la salle communale de Marchienne-au-Pont. Plus qu'un loisir, il s'agit véritablement d'un sport reconnu par une fédération. "Nous étions quelques uns à chercher une activité dans la région. Passionnés par la danse, nous avons décidé de créer notre propre club ici à Charleroi," explique Mina.

Trouver un lieu n'a pas été chose simple car il est impératif que le lieu réponde à plusieurs conditions comme un accès aisé et adapté, des commodités accessibles aux PMR et un revêtement pouvant accueillir les chaises roulantes.

Si les maîtres-mots de la cyclo danse sont la légèreté et l'élégance, il existe des figures qui, une fois combinées, donnent un spectacle majestueux. Bien que le club carolo propose des cours de danses "mixtes", c'est-à-dire une personne en chaise roulante et une personne debout ou "piétonne", d'autres catégories existent : deux personnes en chaises roulantes ou une une personne seule en chaise roulante.

© NGOM (Jamel, le professeur, a suivi des cours pour accompagner Mina et les autres dans leur passion)

Cette discipline a cela de particulier de proposer une inclusion "inversée". "Le but est d'accueillir des personnes valides afin qu'ils se joignent à nous et intègrent les codes. Pour commencer, nous leur proposons de s'asseoir dans les chaises et de pouvoir ressentir ce nous vivons."

Même si la cyclo danse reste confidentielle, le club de Charleroi a réussi à attirer l'attention des autorités communales tant au sein de l'échevinat de l'égalité des chances d'Alicia Monard qui elle-même participe le plus régulièrement possible aux cours du mercredi qu'à l'échevinat des sports de Karim Chaïbaï. "Nous avons de nombreux contacts avec Alicia Monad ne serait-ce que parce que certains d'entre nous font également partie du Conseil Consultatif des Personnes porteuses de Handicaps."

En ce qui concerne l'aspect purement sportif et la politique développée de "Sport pour tous", le cabinet de Karim Chaïbaï travaille à une meilleure inclusion. "Historiquement, tout ce qui était sports inclusifs étaient gérés par la Province. Dans la suite de notre réflexion pour l'accessibilité aux sports pour tous, nous sommes confrontés à des soucis de suivi. En effet, pour encadrer des personnes porteuses de handicaps, il est nécessaire d'avoir des personnes très spécialisées. Nous sommes en train de trouver un compromis pour créer des stages inclusifs. Nous réfléchissons à confier cette mission à une asbl que nous subsidierions. On espère aboutir très prochainement. Il s'agit d'un premier projet qui en appellera d'autres. Toute personne qui a un projet est invitée à venir nous trouver. Nous avons conscience qu'il y a beaucoup de travail à faire. Même si la province s'en est toujours occupé nous voulons ouvrir encore plus notre politique de sport pour tous : enfants, seniors, valides et non valides."