C’est une bonne nouvelle pour les Carolos : le wifi urbain arrive.

"Le marché a été attribué en décembre et notifié à l’entreprise qui a remporté l’appel d’offres", confirme Éric Goffart. L’infrastructure sera donc déployée dans les mois à venir. "À la différence de Liège qui a misé sur le outdoor, nous avons opté pour une installation dans certains bâtiments publics. Ainsi, les salles d’attente du service population de l’hôtel de ville et les maisons communales annexes seront équipées d’une connexion gratuite."

Chaque district bénéficiera du wi-fi. La ville va aussi équiper des quartiers en extérieur, en ciblant ceux que fréquentent les jeunes. "Bien que les abonnements se démocratisent, bon nombre de citoyens n’ont pas les moyens de se les offrir. Face à un tel constat, l’accès public aux data mobiles reste donc un enjeu prioritaire." C’est ce qui a guidé le choix des lieux : la Ville entend privilégier les quartiers où se concentrent les jeunes comme le futur campus des sciences, des arts et des métiers mais aussi la place de la Digue (espace de fêtes), le quai Rive Gauche où se trouve l’auberge de jeunesse, le parc Reine Astrid proche de plusieurs écoles. Dans un deuxième temps et selon les disponibilités budgétaires, le réseau pourrait être étendu à la place Verte, au quai de Sambre en rive droite ou encore au parvis du centre culturel régional l’Eden.

Pour réfléchir au développement du digital et à son impact sur la citoyenneté, l’échevin va étudier la création d’un conseil consultatif du numérique (CCN) à Charleroi, sur le modèle de ce qui a été mis en place à Ottignies/Louvain-la-Neuve. "Le CCN se montre particulièrement attentif à la lutte contre la fracture numérique et à la formation des citoyens. C’est un outil qui me semble avoir sa place dans la première ville de Wallonie."