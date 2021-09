Ca a bien poussé en un an, sur l’îlot en friche du boulevard Zoé Drion où se trouvait l’hôpital civil avant sa démolition. Le potager de Zoé, petit nom donné au lieu pédagogique qui a vu le jour sous l’impulsion du CPAS de Charleroi et de Skyfarms, une start-up de maraîchage urbain, regroupe une cinquantaine de participants tous les vendredis de 9 à 16 heures, par petits groupes.

On y apprend à planter, soigner, et cueillir les fruits et légumes qui poussent chez nous. Fraises, framboises, choux, tomates, poivrons, aubergines, salades, pommes, cerises, poires, raisin, herbes aromatiques : la partie potagère et fruitière est accompagnée d’une ruche et d’un hôtel à insectes pour polliniser naturellement, mais aussi de vignes vinicoles et de plants de houblon. "Je ne savais pas que ça existait et j’ai découvert le potager il y a six mois via Passage 45 (association d’insertion sociale, NdlR)", explique Clément, qui émarge au CPAS. "Je cherchais du lien social, des activités. Et ça marche, ça me passionne. Semaine après semaine j’apprends, tout le monde n’a pas cette chance, je suis fier d’être carolo quand je vois le potager aujourd’hui."

C’est le principe : créer du lien entre les Carolos et apprendre les bienfaits du jardinage, du bio et de la permaculture. C’est ouvert à qui veut, sur inscription, tous les vendredis. Le reste du temps, le potager est fermé : c’est un lieu pédagogique, pas un jardin partagé. "On va relancer les écoles cette année, il y a un outil à exploiter ici", note le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe.

Le site en friche se cherche toujours un plan immobilier. Probablement un quartier pour aînés et une polyclinique. Rien n’est encore dans les cartons mais quand ça sera fait, le potager devra déménager. C’était prévu : tous les plants sont en pots ou en sacs, et les arbres sont des fruitiers nains qui peuvent être déplacés et replantés.