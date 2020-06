En Fédération Wallonie Bruxelles, l'encadrement différencié est un système permettant aux écoles qui accueillent des enfants issus de milieux défavorisés de bénéficier de moyens humains et matériels supplémentaires.

La répartition s’effectue selon l’indice socio-économique (ISE) des établissements. Et c’est là que ça coince : des directions d’écoles de la région de Charleroi dénoncent l’opacité du calcul qui les définit, selon une méthode élaborée par plusieurs universités. Ils se plaignent également de pertes de personnel ainsi que de subsides pour la rentrée de septembre.

Derrière les opérateurs d’enseignement, les centres PMS vont aussi voir se réduire leurs moyens d’action, sensiblement en Hainaut où comme l’explique le député provincial de tutelle Pascal Lafosse quatre emplois sont appelés à disparaitre à la rentrée de septembre.

Il a fait ses comptes : c’est la zone de Mons Borinage qui sera la plus impactée avec la suppression de 3,5 équivalents temps plein. A Charleroi, une psychologue qui devait être nommée au centre de Châtelet va perdre son emploi.

Des voix s’élèvent pour faire état de transferts de moyens vers des régions bien mieux nanties : "on recrute 4 travailleurs à Uccle, on embauche à Jodoigne et Ottignies-Louvain-La Neuve en Brabant wallon", indique une directrice. D’où l’inquiétude dans son secteur.

Comme on l’explique à la Fédération Wallonie-Bruxelles, "cet indicateur statistique permet de classer les implantations et établissements de manière univoque. Si le dispositif existe depuis 2009, les paramètres ont changé voici trois ans, ils caractérisent désormais les ménages dont les enfants fréquentent l’école : niveau médian de revenu par foyer, niveau d’études, taux d’occupation, part de familles bénéficiant d’allocations sociales, type d’activité professionnelle…"

D’une année à l’autre, l’ISE peut changer radicalement, cela dépend de différents facteurs, dont l’évolution des populations scolaires. En attendant, les centres PMS du Hainaut vont avoir du pain sur la planche en septembre, où l’on pourra commencer à mesurer les dégâts du confinement sur les élèves.