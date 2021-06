Ce jeudi 17 juin, seule Géraldine est présente au tribunal correctionnel de Charleroi. Cette dernière a partagé la vie de Ludovic durant quelques années. Le couple a même connu la joie de la maternité avec l’arrivée d’un enfant. Avec le recul, Géraldine ne garde pas forcément de bons souvenirs de son histoire d’amour avec Ludovic.

Ce dernier a usé de violence à deux reprises sur sa compagne de l’époque. Le 13 janvier 2017, d’abord, Ludovic reconnaît seulement avoir giflé Géraldine, alors qu’elle était enceinte de 6 mois et demi. Le futur père de famille osait même parler d’échanges de coups. "Pourtant, les policiers n’ont découvert aucune trace de coups sur lui", confirme le parquet.

Un an plus tard, sous les yeux de son enfant, Ludovic a maintenu Géraldine au cou et lui a tiré les cheveux. Pour cette scène, Ludovic "n’a aucun souvenir des faits puisqu’il était sous influence." Pour lui rafraîchir la mémoire, les policiers ont ramassé une touffe de cheveux sur le sol…

Jugé par défaut, Ludovic sera condamné à une peine de prison. La substitute Marr requiert une peine de 10 mois de prison. Jugement pour le 16 septembre.