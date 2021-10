Lors du Conseil communal de ce lundi 25 octobre, de nouveaux noms de rues ont été attribués pour éliminer progressivement les doubles. Pour rappel, toute décision de changement de nom de rue doit faire l’objet d’une approbation par le conseil communal avant d’être implémentée effectivement. Du côté des citoyens habitant ces rues dont le nom a changé ne doivent entreprendre aucune démarche avant de recevoir un courrier officiel de la Ville de Charleroi leur annonçant officiellement le changement du nom de leur rue.

Voici la liste des rues et places qui changent de nom:

Monceau-sur-Sambre - Modification du nom de la "place Albert Ier" par "place Louis de Gonzague".

Lodelinsart - Modification du nom de la "rue Bellevue" par "rue des Dames-jeannes".

Lodelinsart - Modification du nom de la "rue des Hayettes" par "rue de la Pompe à Feu".

Couillet – Modification du nom de la "rue du Moulin" par "rue du Lion Belge".

Couillet - Modification du nom de la "rue des Déportés" par "rue du Trieu Gérau".

Roux - Modification du nom de la "rue du Préat" par "rue de Hube".

Les explications ont été communiquées suite au conseil communal qui a avalisé les changements:

Place Louis de Gonzague

Nom de l'église de cette place. Saint-patron local, et procession à son nom. Il est le fils, premier né, de Ferdinand Ier Gonzague (1544-1586), seigneur puis marquis de Castiglione et de Marta Tana de Santena (1550-1605) et l'aîné d'une famille de dix enfants. Sa mère prend un soin particulier de son éducation religieuse. En 1581, à l'âge de treize ans, il devient page à la cour de Philippe II d'Espagne. La vie de cour, avec son luxe et laxisme moral, le laisse profondément insatisfait. Sa vocation religieuse arrivant à maturité, le 2 novembre 1585, il renonce solennellement en faveur de son frère cadet Rodolphe (1569-1593) à ses droits héréditaires au marquisat de Mantoue et part pour Rome. Le temps qui n'est pas pris par les études est passé dans la prière et les œuvres de charité. En 1591, une épidémie de peste se déclarant à Rome, les jésuites du collège romain se mettent au service des malades. Un témoin se souvient avoir vu Louis de Gonzague surmontant un dégoût personnel et porter un pestiféré sur ses épaules pour le conduire à l'hôpital. Il est lui-même atteint par la peste et en meurt le 21 juin 1591, âgé de seulement vingt-trois ans. Une procession a encore lieu le premier dimanche de juillet en son honneur, preuve qu'il fait bien partie du folklore et des traditions locales.

Rue des Dames-jeannes

Lodelinsart, cité verrière, était connu pour sa production de dames-jeannes.

Rue des Amis du Progrès

Société fondée en 1868, les Amis du Progrès était une chorale locale se produisant d'abord dans les lieux de culte. Par la suite, elle renforça les chœurs du Palais des Beaux-Arts lors d'opéras comme Faust, Carmen, ou Lucie de Lamermoor. Elle élargit alors son répertoire aux airs d'opérette et multiplie les tournées avec la Marcianelle, chorale marcinelloise à laquelle elle est aujourd'hui jumelée.

Rue de la Pompe à Feu

La pompe à feu, inventée par Thomas Savery et Thomas Newcomen, et perfectionnée par James Watt, est une pompe actionnée par la vapeur. Elle était largement utilisée pour l'exhaure dans les mines.

Rue du Lion Belge

En mémoire de la Société des Forges et Laminoirs du Lion Belge, dénomination que porta à la fin du XIXème siècle l'usine sidérurgique qui se trouvait là, à la suite de rachats et de fusions.

Rue du Trieu Gérau

« Trieu Gérau » désigne déjà le quartier.

Rue de Hube

Nom du quartier, du germanique Huba, désignant une ferme. La proposition initiale était "rue de Hubes". Toutefois, la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie souhaite que soit privilégiée l'appellation "rue de Hube". Le "s" paraît inutile, il n'est pas étymologique et il n'est pas question ici de pluriel.