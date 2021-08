Si la police parvient à mettre la main sur des dealers de drogues dans les rues du centre-ville de Charleroi, c’est soit via une information anonyme ou à cause d’un comportement suspect. Dans le cas de Youssef, c’est son attitude suspecte qui lui a été fatale…

En séjour illégal chez nous, ce dernier est poursuivi pour la détention et la vente en association de trois produits stupéfiants : cocaïne, héroïne et cannabis. Youssef admet avoir détenu de la cocaïne puisqu’il en consommait et avoir vendu du cannabis durant deux mois. Si le prévenu s’est lancé dans le business, c’est à la suite de la perte de son travail en noir dans le bâtiment…

Lors de l'interpellation, les policiers ont découvert trois boulettes de cocaïne et un pacson de cannabis sur Youssef. Pour le parquet, ce dernier était chargé de vendre la marchandise pour quelqu’un d’autre.

Une peine de 2 ans de prison, avec sursis, a été requise contre le jeune homme. "S’il est repris, évidemment qu’il recevra une peine plus sévère", prévient déjà le substitut Bouilliez. Jugement dans deux semaines.